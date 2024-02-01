İzmir'de ihbara giden polis memuru silahlı saldırıda yaralandı İzmir'de aile içi şiddet ihbarına giden polis memuru, ihbar eden kişi tarafından tabancayla karnından vurularak yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti. Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.