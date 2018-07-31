TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre ihracat ve ithalat rakamları Haziran ayında artış gösterdi. İhracat yüzde 7,1 artarak 825 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İZMİR'DEN EN FAZLA ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI
İzmir'den Almanya’ya yapılan ihracat 2018 yılı Haziran ayında 110,5 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 69,6 milyon dolarla ABD, 65,9 milyon dolarla İngiltere, 46,9 milyon dolarla İspanya ve 42,8 milyon dolarla Fransa takip etti.
RUSYA FEDERASYONU'NDAN İTHALAT İLK SIRADA
İzmir'e Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 127,4 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 98,8 milyon dolarla Cezayir ve 78,9 milyon dolarla ise Almanya izledi.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL 'ÖRME GİYİM EŞYASI AKSESUARI'
2018 yılı Haziran ayında İzmir'de en çok ihraç edilen 80,5 milyon dolarla 'Örme giyim eşyası ve aksesuarı' olurken, bunu 74,5 milyon dolarla 'Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler' ve 65,6 milyon dolarla 'Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler' ihracatı takip etti.
İZMİR EGE BÖLGESİ'NDE İHRACATTA BİRİNCİ
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Ege Bölgesi'nde Haziran ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 58,3'ü İzmirli firmalar tarafından yapıldı.
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