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        Haberler Sağlık İzmir'de iki aile çapraz nakillerle "böbrek kardeşi" oldu

        İzmir'de iki aile çapraz nakillerle "böbrek kardeşi" oldu

        İzmir'de kan uyuşmazlığı ve bağışıklık sisteminde yaşadıkları sorunlar nedeniyle yakınlarından böbrek nakli imkanı olmayan iki hasta, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakillerle yeni bir hayata adım attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:01
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        İki aile çapraz nakillerle "böbrek kardeşi" oldu
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        Buca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Nazik Orgun'a 2007 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konması sonrası annesinden böbrek nakledildi.

        Orgun'un bu böbreği 2020 yılında Covid-19 geçirmesinin ardından işlevini yitirdi.

        Eşi Serkan Orgun'dan kan uyumsuzluğu olması nedeniyle nakil yapılamayan Nazik Orgun, yeniden nakil listesine alındı.

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Aslan'a da 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

        Diyaliz tedavisi gören Aslan'a eşi Hasibe Aslan'dan nakil yapılmak istendi ancak bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle bu istek gerçekleşmedi.

        Kadavradan böbrek nakli olmak için hastaneye başvuran hastalara Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından çapraz nakil yöntemi önerildi.

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        Etik kurul onayıyla gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu söylendi.

        Yapılan tetkikler sonucunda Serkan Orgun'un böbreği Abdullah Aslan'a, eşi Hasibe Aslan'ın böbreği ise Nazik Orgun'a nakledildi.

        "KİMSE UMUTSUZ OLMASIN"

        Nazik Orgun, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler yaşadığını, nakil olup sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Daha önce nakledilen böbreğinin Covid-19 hastalığı nedeniyle işlevini kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirten Orgun, "Eşim 'ben vereyim' dedi ama olmadı. Doktorlar tarafından çapraz nakil olmamız önerildi. Arkadaşlarla tanıştık, ikinci naklimi oldum. Çok sevindim, mutlu oldum. Herkese tavsiye ederim. Kimse umutsuz olmasın" diye konuştu.

        Serkan Orgun da eşine böbreğini vermeyi çok istediğini ama çapraz yöntemiyle Abdullah Aslan'a nakil yapıldığını anlattı.

        Abdullah Aslan ise doktorun çapraz nakil ile sağlıklarına kavuşabileceklerini söylediğinde şaşırdığını söyledi.

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        Nakilden sonra iki ailenin de mutlu olduğunu anlatan Aslan, "Ameliyattan sonra diyaliz tedavisi görmüyoruz. Hayatımda her şey değişti. Ameliyattan önce su ve çay içemiyorduk. Şimdi her şeyi içiyoruz. Bağış çok önemli. Çapraz olsun kadavradan olsun tüm bağışlar önemli" ifadelerini kullandı.

        Hasibe Aslan da eşinin diyaliz tedavisi boyunca çok zor günler yaşadığını, onu öyle acı çekerken gördüğünde kendisinin daha çok üzüldüğünü söyledi.

        Bir böbreğini Nazik Orgun'a verdiğini anlatan Aslan, "Eşimin nakil olacağı konusunda zaman zaman umutsuzluğa kapıldım ama çapraz nakil ile sağlığına kavuştu. Nakil ameliyatından sonra telefonla görüşüyoruz. Böbrek kardeşi olduk. Bundan sonra birbirimize gidip geleceğiz" dedi.

        "10 KİŞİLİK EKİPLE OPERASYON"

        Ameliyatlarda görev alan Prof. Dr. Erhan Tatar ise çapraz nakil ameliyatlarının donanımlı merkezlerde yapılması gerektiğini ifade etti.

        Tatar, "Kalp damar cerrahi ekiplerimizle donanımlı nakil gerçekleştirdik. 10 kişilik cerrahi ekiple ameliyata girdik. Ve çok şükür ki başarılı bir operasyon geçirdik. Çok şükür bir ret de yaşamadık. Böbrek değerleri de iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

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