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        Haberler Gündem İnanç İzmir'de ilk iftar (oruç) ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 İzmir imsakiyesi ile iftar saatleri

        İzmir'de ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 İzmir iftar saatleri

        Ramazan'ın ilk günü, açılacak oruç ile tamamlanacak. Her ilde farklılık gösteren iftar saatleri kapsamında İzmir iftar saatleri araştırılıyor. Peki, İzmir'de ilk iftar ne zaman yapılacak? İşte, İzmir iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:56
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        1

        Ramazan ayına girmemizle beraber, sahur ve iftar saatleri büyük önem kazandı. Orucun süresini belirleyen imsakiye takvimleri Diyanet tarafından yayınlandı. Peki, İzmir'de ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 İzmir imsakiyesi ile iftar saatleri...

        2

        İZMİR'DE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        1. GÜN |

        11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 06.01

        11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.21

        2. GÜN |

        12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.59

        12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.22

        3. GÜN |

        13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.58

        13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.23

        İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 İZMİR İMSAKİYESİ

        4. GÜN |

        14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.56

        14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.24

        5. GÜN |

        15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.54

        15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.25

        6. GÜN |

        16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.53

        16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.26

        7. GÜN |

        17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.51

        17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.27

        4

        ORUCUN KUR'AN'DAKİ YERİ NEDİR?

        Oruç tutmakla ilgili Bakara suresinde şöyle deniyor;

        “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

        5

        RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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