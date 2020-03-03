İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

AA

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktulün çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar maktulün eşi Öznur Öğüt ile C.G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesi ve ablasının avukatı, sanıkların durumu tasarladıklarını düşündüklerini belirterek olayda haksız tahrik durumları oluşmadığını iddia etti.

Maktulün annesi Hatice Öğüt, sanıkları Allah'a havale ettiğini ifade ederek, "Cezalandırılmalarını istiyorum. Ben anneyim. Buraya her gelişimde kalbim duruyor. Ne istediler benim yavrumdan? Yavruma bunu neden yaptılar? Onun yavrusu yansa ne yapardı?" dedi.

Maktulün ablası Fatma Bahar Narin ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim ve annemin hayatı bitti. Boşansaymış, öldürmeseymiş. Ambulans çağırsalarmış. Bana açıklasınlar bunu. İçim yanıyor." ifadesini kullandı.

Sanık Batuhan Ata Öğüt'ün avukatı, olay günü maktulün, eşi Öznur'a ağır bir şekilde saldırdığını ileri sürerek, "Batuhan'ın hareketi orantılıdır. Annesine ağır bir şekilde saldıran babasını engellemek istemiştir. Sanıkla maktul arasında boğuşma olmuştur. Olay meşru savunma hakkının kullanılmasıdır. Annesi ölüyordu az daha. Buna karşılık vermesi gerekirdi. Batuhan'ın orantıyı aştığına ve kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair delil yoktur." diye konuştu.

Batuhan Ata Öğüt ise çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyerek olay olduktan sonra geceleri uyuyamadığını ve ailesinin dağılma noktasına geldiğini ifade etti.

Sanık Mehmet Hadi Öğüt yaptığı bütün eylemlerin kardeşi Batuhan'ı korumak için olduğunu söyleyerek kimseyi öldürmediğini savundu.

Tutuksuz sanık Öznur Öğüt ise, "Keşke o gün ben ölseydim çocuklarım burada olmazdı. Onun ailesi benim ne çektiğimi biliyor. Çocuklarım katil değil. Biten hayat varsa benim ve çocuklarımın hayatıdır." dedi.

Tutuksuz sanık C.G. ise suç işlemediği için delil karartmasının mümkün olmayacağını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararda, tutuklu sanık Batuhan Ata Öğüt'ün "üst soydan akrabayı kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile çarptırılmasına, olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezanın 22 yıla düşürülmesine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Mehmet Hadi Öğüt'ün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Öznur Öğüt'ün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 yıl hapis, tutuksuz sanık C.G'nin aynı suçtan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

- Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45),oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G. ve Öznur Öğüt daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.