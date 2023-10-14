İzmir'de işçi servisleri ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

İzmir'de işçi servisleri ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

İzmir'de işçi servisleri ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı İzmir'in Menemen ilçesinde 2 işçi servisi ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Engin Y. idaresindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki işçi servisi, Menemen'den Aliağa ilçesi istikametine giderken ilçe çıkışında karşı şeride geçti.

İşçi servisi bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Karşı şeride geçip yolun ortasında durabilen otomobile ise başka bir işçi servisi çarptı.

Kazada sürücüler ile yolcu konumunda bulunan A.T, A.Y, T.T. ve O.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, işçi servisi ve otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçtiği, işçi servisinin duvara çarpıp durduğu, otomobile ise başka bir işçi servisinin çaptığı görülüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.