İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Samsun'da PUBG operasyonu! İtemleri çalmışlar
GÜNDEMPUBG operasyonu! İtemleri çalmışlar
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! 'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
GÜNDEM'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
KATİL! Son dakika... Leyla'nın davası başladı! - VİDEO HABER
GÜNDEMLeyla'nın davası başladı!
Ankara Cuma namazı vakti 28 Mayıs 2021! Bugün Ankara cuma saati kaçta?
GÜNDEMAnkara cuma namazı saati kaçta?
28 Mayıs İstanbul Cuma saati! Diyanet namaz vakti: Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 2021
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saat kaçta?
İzmir Cuma namazı kaçta okunuyor? 28 Mayıs İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Bursa Cuma namazı saati 28 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
BÜYÜK ACI! Son dakika: Trafik kazası iki kardeşi hayattan kopardı! - VİDEO HABER
GÜNDEMİki kardeş birden! Kahreden haber!
Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için gözaltı
GÜNDEMFETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için ...