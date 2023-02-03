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İzmir'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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AA

Mehmet T. idaresindeki otomobil ile Kenan Ş. yönetimindeki kamyon, Kahrat Mahallesi İlkkurşun mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çarpışma sonucu yol kenarındaki kanala savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki Mehmet Emin E, Dilara Betül E. ve Rabia T. ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kenan Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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