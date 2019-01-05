İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

ÖDEMİŞ'TE BAZI YOLLAR KAPANDI

AA'da yer alan habere göre Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

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