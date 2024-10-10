İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan oda başkanı yakalandı
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle polis tarafından yakalandı
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçlamasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezası verilmesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; Gaziemir'de bir adreste polis ekiplerince yakalanan Anık'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Celil Anık, 2005 yılından bu yana İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürütüyor.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.