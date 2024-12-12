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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kestane fidanı desteği | Son dakika haberleri

        İzmirli üreticilere kestane fidanı desteği

        İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "İzmir İli Kestane Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 8 bin 105 kestane fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:18
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        İzmir'de kestane fidanı desteği
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        İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "İzmir İli Kestane Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ödemiş ilçesinde fidan dağıtım töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, kentte kestane üretiminin artmasını ve zararlılara karşı dayanıklı fidanların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Şahin, İzmir'in yıllık 20 bin ton civarındaki kestane üretimiyle ülke toplamının yüzde 32'sini gerçekleştirdiğini, Aydın'dan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, 260 üreticiyle 4 bin 29 dekar alanda organik kestane üretimi yapıldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından 8 bin 105 kestane fidanı dağıtıldı.

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