İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza

İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma saat 21.00´de başlayan kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor. 1 Aralık Salı günü saat 21.00 ile 6 Aralık saat 05.00'e kadar olan sürede ekipler kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 441 kişiye idari işlem uygularken, 7 milyon 385 bin 320 lira para ceza kesildi. Ekipler, dün sabah saat 05.00'ten bu sabah 05.00'a kadar ise bin 44 idari işlem yaparken, 3 milyon 184 bin 938 lira da para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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