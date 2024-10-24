İzmir'de kıskançlık cinayeti: eşini ve kayınbiraderini öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesinde koca dehşeti yaşandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, 37 yaşındaki Mehmet Tosun, yanına av tüfeğini alarak üç çocuğunun annesi eşi 34 yaşındaki Hatice Tosun ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği karısının üvey ağabeyi 44 yaşındaki İsa Akay'ın yanına gitti.

Burada çıkan tartışmada Mehmet Tosun, eşine ve kayınbiraderine tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice Tosun'la İsa Akay kanlar içinde kaldı.