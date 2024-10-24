İzmir'de kıskançlık cinayeti: eşini ve kayınbiraderini öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, eşini ve onunla ilişkisi olduğundan şüphelendiği üvey kayınbiraderini tüfekle ateş ederek öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde koca dehşeti yaşandı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, 37 yaşındaki Mehmet Tosun, yanına av tüfeğini alarak üç çocuğunun annesi eşi 34 yaşındaki Hatice Tosun ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği karısının üvey ağabeyi 44 yaşındaki İsa Akay'ın yanına gitti.
Burada çıkan tartışmada Mehmet Tosun, eşine ve kayınbiraderine tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice Tosun'la İsa Akay kanlar içinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Tosun ve üvey ağabeyi İsa Akay'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.
Cinayet zanlısı Mehmet Tosun jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.