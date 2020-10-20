AA

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi tarafından hazırlanan videoda Vali Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve sağlık çalışanları, kamera karşısına geçti.Köşger, videoda "Hep birlikte İzmir'e yakışanı yapalım, tedbirlerle bu mücadeleyi kazanalım' derken, İl Sağlık Müdürü Öztop ise "Biz sağlık çalışanları senin için her türlü fedakarlığa hazırız. Peki sen bizimle bu mücadeleye var mısın ?" ifadelerini kullandı.Hazırlanan videoda sağlık çalışanlarının vatandaşlara izolasyonun önemini anlatırken, maske, mesafe ve hijyenin kovid-19 ile mücadele de en önemli koruma yöntemi olduğunu belirtti.