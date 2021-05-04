İzmir'de Kovid-19 nedeniyle vefat eden ilçe belediye başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İzmir'de Kovid-19 nedeniyle vefat eden ilçe belediye başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun'un cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de Kovid-19 nedeniyle vefat eden ilçe belediye başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
AA

Coşkun için önce belediye önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı.

Karakayalı, törendeki konuşmasında, Coşkun'un yıllarca TSK'de görev yaptığını, sonrasında da kendisiyle siyasi birlikteliklerinin başladığını ifade etti.

Coşkun'un görevi boyunca işini en iyi şekilde sürdürdüğünü kaydeden Karakayalı, "Çok değerli ve azimli bir mücadele insanıydı. Ruhu şad olsun, biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından belediye önündeki tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan Ramazan Coşkun'un cenazesi, Çınarköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, 8 Nisan'da rahatsızlanmış, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bir süre evinde karantinaya alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, 26 Nisan'da Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, 7 gün yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiş, ancak dün hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL 3. dönem sınavları ne zama, hangi tarihte? 2021 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi...
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zama, hangi tarihte?
2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEMRamazan bayramı tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan bir aileye iftarda konuk oldu
Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal edilir mi?
GÜNDEMLise sınavları ne zaman?
Elazığ’da fırtına nedeniyle savrulan feribotlar çarpıştı
GÜNDEMElazığ'da feribot kazası
2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte 2021 dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Kadir gecesi ne zaman?
Market genelgesi nedir? Market genelgesi ne zaman başlıyor?
GÜNDEMMarket genelgesi ne zaman başlıyor?
2021 YKS ne zaman? YKS ertelenir mi? ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte TYT, AYT, YDT tarihl
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?
Market ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
GÜNDEMMarket ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
Büyük Menderes Nehri'nde acı görüntü - Haberler
GÜNDEMBüyük Menderes Nehri'nde acı görüntü