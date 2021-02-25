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İzmir'de Kovid-19 vakalarının azalması organ nakli bekleyenlerin umudunu artırdı

Türkiye'de organ bağışının en fazla olduğu kentlerin başında gelen İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan organ nakli ameliyatları, vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle yeniden hız kazandı.

İzmir'de Kovid-19 vakalarının azalması organ nakli bekleyenlerin umudunu artırdı
AA

Salgının en yoğun olduğu dönemde günlük vaka sayısı 1000'e yaklaşan kentte alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla bu rakam yüzün altına indi. Salgının hızındaki bu yavaşlama acil organ nakli bekleyen hastaların da yüzünü güldürdü.

Hastanelerdeki Kovid-19 yükünün azalmasıyla doktorların ameliyathanelerdeki organ nakli mesaisi arttı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Özgür Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de kent genelinde 78 bin 165 kişinin organ bağışında bulunduğunu söyledi.

Kent genelinde 3 kamu hastanesi, 2 üniversite ve bir özel hastanede organ nakli ameliyatlarının yapıldığını hatırlatan Sönmez, "Kovid-19 salgını, hem organ bağışlarında hem de nakil ameliyatlarında azalmaya neden oldu. İzmir'de 2019 yılından salgının başladığı geçen 2020 Mart ayına kadar canlı ve kadavradan olmak üzere 408 organ nakli ameliyatı yapılırken, bu rakam son bir yılda 165'e düştü." dedi.

Sönmez, organ nakillerinin arttırılması için bu süreçte Sağlık Bakanlığının çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade etti.

İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının azalmasıyla birlikte organ nakil merkezlerinde mesainin hızlanarak devam ettiğini dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu süreçte beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan organ nakli ameliyatları için bazı özel önlemler alıyoruz. Organ nakli yapılacak hasta ve bağışçılarından 24 saat arayla 2 PCR testinin negatif olması gerekiyor. Onun yanında alıcı ve vericinin toraks tomografi sonuçları inceleniyor. Tetkiklerin sonuçları radyoloji, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının incelemesinin ardından nakil için onay veriliyor. Bu konuda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınlarından özveri bekliyoruz. Organ nakil bekleyen kişilere umut olmaları için yakınlarının organlarını bağışlamalarını rica ediyoruz. Organ nakli ameliyatı olmayı bekleyen hastalarımızda bu süreçte umutlarını kaybetmesinler."

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise Kovid-19 salgınının organ nakli bekleyen hastaları da etkilediğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde merkez olarak nakillere devam ettiklerini belirten Zeytunlu, "Bu zor süreçte 21 karaciğer dokusu, 7 böbrek ve bir kalp nakli yaptık. Bu süreçte fedakar sağlık çalışanları Kovid-19 ile mücadeleye ağırlık verdi. Organ nakilleri ameliyatlarının rakamları bir hayli azaldı. Sağlık Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlerle vaka sayılarının azalması bizim elimizi rahatlattı. Bu hastaların nakil ameliyatından başka şansları yok. Organ bağışlarının artmasıyla birlikte bizler de hastalarımızın nakil ameliyatlarını gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Tarkan Ünek ise hastanelerinin Kovid-19 salgının nedeniyle salgın hastanesi olarak ilan edilmesinin ardından nakillere ara verdiklerini ifade etti.

Vaka sayılarının azalmasıyla yeniden nakil yapmaya başlama kararı aldıklarını dile getiren Ünek, "Özellikle organ nakli ameliyatı sonrasında bu hastaların bakımları çok önemli. Merkez olarak bu süreçte bir tane karaciğer nakil ameliyatı yaptık. Vaka sayılarının azalmasıyla ekip olarak nakil ameliyatları yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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