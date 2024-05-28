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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de kuru yük gemisinde 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - En Son Haberler

        İzmir'de kuru yük gemisinde 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        İzmir Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik ekipleri, Brezilya'dan Aliağa ilçesine gelen APHRODITE L isimli kuru yük gemisinin akaryakıt beyanında farklılık tespit etmesi üzerine yaptığı incelemede 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:56
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        40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama Ekibi ve Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Brezilya'da bulunan Santarem Limanı'ndan Aliağa Nemrut Körfezi'ne gelen APHRODITE L isimli kuru yük gemisinin akaryakıt beyanından şüphelendi.

        1 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE

        Yapılan ölçümler sonucunda, geminin beyan ettiği akaryakıttan fazlasını bulundurduğu tespit edildi. Tespit üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma açılırken, gemide ele geçirilen kaçak akaryakıtın 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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