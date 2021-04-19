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İzmir'de kurulan Kovid-19 Danışma Hattı 5 ayda 70 bin çağrıya yanıt verdi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurulan Kovid-19 Danışma Hattı, 70 bin çağrıya yanıt verdi.

İzmir'de kurulan Kovid-19 Danışma Hattı 5 ayda 70 bin çağrıya yanıt verdi
AA

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 salgınında vaka sayısının yükselmeye başladığı geçen yıl Kasım ayında "0232 238 79 73" numaralı telefon üzerinden, Kovid-19 Danışma Hattı kurdu.Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde 50 sağlık çalışanının görev yaptığı danışma hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.Arayanların kimlik bilgilerinin teyidinin ardından, Kovid-19 test sonuçları ya da temaslı olup olmadıkları sorgulanıyor. Arayanların talepleri, hızlı biçimde ilgili birimlere iletiliyor, soruları yanıtlanıyor.Kovid-19 Danışma Hattı Sorumlusu Ali Suluova, AA muhabirine, Türkiye'de bir ilk olarak İzmir'de kurulan hattın bugüne değin 70 bin çağrı aldığını aktardı.

Kent genelinde vaka sayılarının yükselmesine bağlı olarak danışma hattına gelen çağrı sayısının da arttığına işaret eden Suluova, şunları kaydetti:

"Danışma hattında öncelikle Kovid-19 tanısı konulan hastalar ile temaslılara hizmet vermekteyiz. Özellikle testi pozitif çıkan kişiler bize 'Bundan sonra ne yapmalıyız?' diye soruyorlar. Biz de onlara devam eden tedavi süreçleriyle ilgili Halk Sağlığı Başkanlığına sistem üzerinden bağlanarak bilgilendirme yapıyoruz. Örneğin ilaçları ulaşmadıysa hemen durumu sistem üzerinden gerekli birimlere iletiyoruz. Onların dışında birçok kişi Kovid-19 salgınıyla ilgili bize telefonda sorular soruyor. Mesela 'Ateşim çıktı, eklemlerim ağrıyor ne yapmalıyım?' diye telefonlar geliyor. Onları en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz."

Vatandaşın Kovid-19 konusunda kendilerine çekinmeden ulaşabileceğini aktaran Suluova, "Son dönemde en çok aşıyla ilgili sorular alıyoruz. Tabii ki aşı olmak kişilerin kendi kararına bırakılan bir şey ama biz Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Aşı olmalarını öneriyoruz. Aşı randevularının nasıl alındığı konusunda da bilgi veriyoruz." diye konuştu.Danışma hattında görev yapan Erdem Şimşek ise telefonda Kovid-19 hastalarına yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.Salgınla mücadelede tedbirlere uyulmasının önemine işaret eden Şimşek, "Bizler burada görev yaparken Kovid-19 hastalığı nedeniyle ağlayarak telefonda konuşan, zorla nefes alan insanların sesini duyuyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. İnsanların bu hastalık karşısında duyarsız olması üzücü." şeklinde konuştu.

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