İzmir'de laf atma kavgası kanlı bitti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Basmane semti 9 Eylül Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.S.S. ile Özcan E. arasında 'Laf atma' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Özcan E., M.S.S. tarafından bıçaklandı.

Karın ve kol kısmından yaralanan Özcan E. yere yığılırken, şüpheli ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özcan E., daha sonra ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.S.S.'nin eşgalini belirlendi. Şüpheli, polisin araştırması sonucu saat 18.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1369 sokakta yakalandı.

Yapılan üst aramasında, M.S.S.'nin olayda kullandığı tahmin edilen suç aleti bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.