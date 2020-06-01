İzmir'de lenf kanserine yakalanan genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

İzmir'de lenf kanserine yakalanan genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası

İzmir'de lenf kanserine yakalanan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de lenf kanserine yakalanan genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası
AA

Kampanya kapsamında, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay tırına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Efecan Uygutalp'in babası Hüseyin Uygutalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna geçen yıl, kasığındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede lenfoma kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiğini belirten Uygutalp, "Doktorlar evladımın kök hücre nakli olması gerektiğini söyledi. Bir baba olarak çok üzülüyorum. Vatandaşlardan benim oğlum ve diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulunmalarını istiyorum." diye konuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kronik hastalıklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi nedir?
SAĞLIKKronik hastalıklar nelerdir?
Sağlık Bakanlığı'ndan sitelerdeki yüzme havuzları için Kovid-19 tedbirleri
SAĞLIKBakanlık'tan sitelerdeki havuzlarla ilgili önemli ...
Tatilcilere 'sosyal mesafe' uyarısı - Haberler
SAĞLIKTatilcilere 'sosyal mesafe' uyarısı
Kars'ta gök taşını izleyen İrfan Oruç gözünden rahatsızlandı! - Haberler
SAĞLIKŞoke eden olay! Gök taşını izlerken...
Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi yayımlandı
SAĞLIKHastanelerde normalleşme süreci nasıl olacak?
Annesinin mucize bebeği azmiyle ailesinin yaşama sevincini artırdı
SAĞLIKMucize bebek Ömürhan hayata tutundu
110 yaşında koronavirüsü yendi
SAĞLIK110 yaşında koronavirüsü yendi
1 Haziran Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye güncel
SAĞLIK1 Haziran Türkiye Koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı
SAĞLIKBakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı
31 Mayıs Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye DUYURULDU
SAĞLIKVaka sayısı kaç oldu? Güncel rakamlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X