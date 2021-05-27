İzmir'de lise öğrencileri su kirliliğine dikkat çekmek için İngilizce rap şarkısı yapıp klip çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

İzmir'de lise öğrencileri su kirliliğine dikkat çekmek için İngilizce rap şarkısı yapıp klip çekti

İzmir'de Çiğli Fen Lisesi ile Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesinden öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle su kirliliğine dikkat çekmek için hazırladıkları rap şarkısını İngilizce seslendirip klip çekti.

İzmir'de lise öğrencileri su kirliliğine dikkat çekmek için İngilizce rap şarkısı yapıp klip çekti
AA

"Kirliliğin Değil Çözümün Parçası Ol" başlıklı eTwinning projesi kapsamında İngilizce öğretmenleri Yasemen Caymaz, Leyla Durgun Öner ve Gürcistan'dan Taia Mamardashvilli, farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu okullardan 10 öğrencinin sözlerini yazdığı "Every Litter Bits Hurts" isimli şarkı Çiğli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bengisu Henden tarafından bestelenip İngilizce rap olarak seslendirildi.

Çevreyi korumaya dair farkındalık oluşturacak ifade ve görsellerin yer aldığı klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Çiğli Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemen Caymaz, AA muhabirine, projeye dahil olan öğrencilerin üstün gayret göstererek kısa sürede şarkı sözlerini tamamladığını, yapımcı ve müzisyen Yunus Akpunar'ın desteğiyle şarkının oluştuğunu aktardı.

Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Leyla Durgun Öner de öğrencilerin İngilizceye hakimiyeti sayesinde uluslararası alanda ses getirmeyi hedefleyen projeyi tamamladıklarını ifade ederek, "Emek tamamen öğrencilere ait. Biz öğretmenleri olarak aracı olduk. Bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. Gençlere örnek olmak istedik çünkü gençler rap şarkıları seviyorlar ve onlara bu şekilde ulaşmaya çalıştık. Sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde tüm Türkiye'ye ve yurt dışına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Şarkıyı seslendiren Çiğli Fen Lisesi öğrencisi Bengisu Henden, daha önce de rap tarzında şarkılar yazdığını, projenin konusunu çok beğendiğini belirterek, "Seslendirme konusunda da zaten İngilizce rap dinlemeyi seviyordum, bu nedenle benim için kolay oldu. Yazdığım kısımları yarım saatte bitirdim ama şarkıyı hazırlamak uzun sürdü." diye konuştu.

Şarkının klibini hazırlayan Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Demirulus ise zahmetli bir projeyi tamamladıklarını, ortaya çıkan işin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Şimdiden olumlu dönüşler almaya başladık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ece Demirci ile Türev Beki'den özel seçki
KÜLTÜR-SANATÖzel seçki
'Sen Ben Lenin'e özel afişler
KÜLTÜR-SANATÖzel afişler tasarlandı
Zeki Müren'in hayatı pullara konu oldu
KÜLTÜR-SANATZeki Müren'in hayatı pulllarda
İzmir dijital turizm alt yapısını tamamlayan ilk şehir
KÜLTÜR-SANATKültür mirası İzmir'le büyüyecek
Taşınan eserler ile İstanbul’un her iki yakasında da depo müzeler kurulacak
KÜLTÜR-SANATArkeoloji Müzesi’ndeki eserler taşınıyor
Elif Sanchez'den CRR'de müzik ziyafeti
KÜLTÜR-SANATElif Sanchez'den konser
Contemporary Istanbul 1 Haziran'da başlayacak
KÜLTÜR-SANATSanat dolu günler başlıyor
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
KÜLTÜR-SANATTiyatro festivali heyecanı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" panelinde konuştu
KÜLTÜR-SANAT'Ciddi bir değer taşıyor'
Robot oyuncu Aypera film çekecek
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin ilk robot oyuncusu