İzmir'de markete soygun girişimi güvenlik kamerasında

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, Yener Caddesi'ndeki markete girerek çalışana sigara almak istediğini söyledi.
O sırada kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24),raftan aldığı sigarayı uzatırken şüpheli yanında bulundurduğu silahı doğrultarak ateş ettikten sonra kasada bulunan paraları istedi.
Şüpheli, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Soygun girişimi marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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