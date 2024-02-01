İzmir'de metro istasyonunda 2 kuzen bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kuzenden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN 2 KUZENDEN 1'İ ÖLDÜ Fotoğraf: İHA AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI Fotoğraf: DHA Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler K.P. ve Y.K, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.