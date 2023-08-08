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        Haberler Gündem İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 organizatör tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 organizatör tutuklandı

        İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 kaçak göçmen yakalandı. 7 Organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:06
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 organizatör tutuklandı
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        İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 kaçak göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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