İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 organizatör tutuklandı İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 kaçak göçmen yakalandı. 7 Organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 kaçak göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.