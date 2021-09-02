İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Mustafa Uygur (25) idaresindeki 16 HDG 34 plakalı motosiklet, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürüklenen motosikletin sürücüsü ve yanındaki Merve A. (25) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Mustafa Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Merve A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da bekçilerce durdurulan otomobilde silah ele geçirildi: 2 gözaltı
GÜNDEM Adana'da otomobilde silah ele geçirildi: 2 gözaltı
Türkiye'de eğitilen ilk Somalili kadın polis özel harekat ekibi, ülkelerine döndü
GÜNDEM Türkiye'de eğitilen ilk Somalili kadın polis özel ...
Erzurum'da ava giden kişi, ayı saldırısında ağır yaralandı
GÜNDEM Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ağır yaralı
Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazetede
GÜNDEM Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları
Aydın'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
GÜNDEM Hafif ticari araç, motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Türkiye'ye göçmen akını sürüyor! İzmir'de 172 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Türkiye'ye göçmen akını sürüyor
İzmir'de yangın nedeniyle çatı çöktü, itfaiye eri ölümden döndü
GÜNDEM Yangında çatı çöktü, itfaiye eri ölümden döndü
Diyarbakır annelerinden destek çağrısı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Diyarbakır annelerinden destek çağrısı
KPSS sonuç tarihi: KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KPSS sonuçları açıklandı mı?
Hakkari Şemdinli'de orman yangını - Son dakika haberleri
GÜNDEM Hakkari Şemdinli'de orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.