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        Haberler Gündem İzmir'de motosikletin devrilmesiyle kazara kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        İzmir'de motosikletin devrilmesiyle kazara kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı

        İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesiyle belindeki silahın ateş alması sonucu kazara kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:51
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        Kazara kuzenini öldürmüştü: Gözaltına alındı
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        Kazım Dirik Mahallesi'nde Eren Güney G. (24) idaresindeki motosiklet ile arkasında bulunan kuzeni M.G. (23) bir marketin önünde durdu.

        Bu sırada motosikletin devrilmesi sonucu henüz belirlenemeyen bir nedenle M.G'nin belinde bulunan tabanca ateş alıp kuzeni Eren Güney G'nin başına isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Eren Güney G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayın ardından kaçan M.G, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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