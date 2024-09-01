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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de omuz atma cinayeti: 19'unda hayata veda etti | Son dakika haberleri

        İzmir'de omuz atma cinayeti: 19'unda hayata veda etti

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağabey-kardeş ile omuz atma tartışması yüzünden kavga eden 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:53
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        İzmir'de omuz atma cinayeti
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        İzmir'in Kamalpaşa ilçesine bağlı Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki parkta S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile parkta bulunan 19 yaşındaki Furkan Can Soyata arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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