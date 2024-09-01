İzmir'de omuz atma cinayeti: 19'unda hayata veda etti

İzmir'in Kamalpaşa ilçesine bağlı Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki parkta S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile parkta bulunan 19 yaşındaki Furkan Can Soyata arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.