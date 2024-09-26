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        İzmir'de orman yangını

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:49
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

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        Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı.

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        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        #İzmir
        #orman yangını
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