İzmir'de ormanlık alanda battaniyeye sarılı genç kadın cesedi bulundu

AA

Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğü personeli, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi tespit etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi.

Öldürüldüğü belirlenen kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kınacı'nın yakınlarının hafta içinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada Konak'taki evinden 12 Şubat'ta ayrılan Kınacı'nın Seferihisar'daki erkek arkadaşı R.S'nin yanına gittiği belirlendi. İfadesine başvurulan R.S'nin Kınacı ile tartıştıktan sonra kendisini bir daha görmediğini söylediği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Kınacı'nın T.Ö.İ'ye ait bir araca bindiğini belirledi. Seferihisar'da gözaltına alınan T.Ö.İ'nin ilk ifadesinde "birlikte uyuşturucu kullandıkları kadını çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü" itiraf ettiği kaydedildi.

T.Ö.İ'nin İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.