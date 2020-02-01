AA

İzmir'in Bornova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yerindeki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

AA'nın haberine göre, 2. Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçerde köpek olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenginin köpeğin çıkabileceği kadar bölümünü kesti.

Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen maskesi takılarak müdahale edilen köpek, daha sonra vatandaşlar tarafından araca alınarak veterinere götürüldü.

Öte yandan, yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, iş yeri ve içerde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.