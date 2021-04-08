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İzmir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı

İzmir'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

İddiaya göre, İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınlarında Melek Aslan (32) idaresindeki 35 AIE 031 plakalı otomobil sağ şeritte ilerleyen F.Ç. (42) idaresindeki 20 P 1828 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Samet H. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aslan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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