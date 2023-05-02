Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralandı

İzmir'de bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu kadına otomobil çarptı. Feci kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne İman Muhaybid (36) ile bebek arabasında bulunan oğlu 2 yaşındaki Cud Massini'ye otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, anne ise tedavi altına alındı.

DHA'nınhaberine göre kaza, dün saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi önünde meydana geldi. N.E. yönetimindeki otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid'e çarptı. Kazada anne ile bebek arabasındaki oğlu Cud Massini metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen anne ile oğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cud Massini, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne İman Muhaybid'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cud Massini'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü N.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Alanya'da yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
GÜNDEM Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Aile Destek Paketi Mayıs ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi mayıs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Mayıs ayı ödeme tarihi
Zam pazarlığında son aşamaya gelindi! Kamu işçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek, toplu iş sözleşmesi ne zaman, hangi tarihte imzalanacak?
GÜNDEM Zam pazarlığında son aşamaya gelindi!
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK destek başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? Kadınlara erken emeklilik gelir mi?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik desteği
TAŞERONA KADRODA SON DURUM 2023 | Taşerona kadro verilecek mi, ne zaman Meclis'e gelir? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?
GÜNDEM 90 bin taşerona kadroda son durum!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler, nereden başvurulur, sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL belli oldu mu?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücretleri 2023
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
GÜNDEM Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Memur maaş zammında gözler Temmuz'da! Memura ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira olacak, refah payı verilecek mi?
GÜNDEM Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.