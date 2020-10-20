İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Öğrenciler o sorunun cevabını bekliyor

AA

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet G. yönetimindeki 35 ADH 417 plakalı otomobil, Çeşme-Urla kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nimetullah Kayumi'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Afganistan uyruklu bisiklet sürücüsü Kayumi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Ahmet G. ise gözaltına alındı.

Bu arada, Nimetullah Kayumi'nin üzerinden bir başka aracın geçtiği iddiası üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.