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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        İzmir Bornova'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Metrelerce savrulan kadın, hayatını kaybetti

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 01:15
        Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara Caddesi Nilüfer kavşağında meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #İzmir
        #Bornova
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