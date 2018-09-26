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İzmir'de polis çevirmesine yakalanan bir kişi ölü olduğunu öğrendi

İzmir'de trafik polislerinin çevirmesine yakalanan Davut Şahin, kontrollerde "ölü" olduğunu öğrendi. Yaptığı başvurulara rağmen sonuç alamayan Şahin, "Eğer polis kontrolü olmasaydı, ehliyetimde ölü göründüğümü ben bile hiç öğrenemeyecektim" dedi

26.09.2018 - 07:45 | Güncelleme:

Araç kullanırken rutin bir trafik kontrolü için durdurulan İzmirli Davut Şahin, ehliyet kaydına göre “ölü” olduğunu öğrendi. İlk şoku atlattıktan sonra durumu düzeltmeye çalışan Şahin, trafik şube ve nüfus müdürlükleri arasında mekik dokumasına rağmen hala bir sonuç alamadı.

Yeni Asır Gazetesi'nden Mert Alpdündar'ın haberine göre; Davut Şahin, Aydın otobanından İzmir'e doğru yolculuk ederken yapılan bir trafik kontrolünde resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Polisin yaptığı ehliyet kontrolünün sonucu karşısında şok geçiren Şahin, yaptığı tüm başvurulara rağmen şu ana kadar bir sonuç alamadığını söyledi.

YA KAZA YA DA ÖLÜSÜN!

Yaşadığı trajikomik olayı anlatan Davut Şahin, "Bu sorun yüzünden aracımı bile kullanamıyorum" dedi. Ehliyetinde ölü, kimliğinde sağ olarak görünen Şahin, sorunu çözmek için emniyet ve nüfus müdürlükleri arasında adeta mekik dokudu. Trafik şubeye sağ olduğunu kanıtlamak için gittiğinde, durumun neden kaynaklanmış olabileceğini sorduğunu ifade eden 3 çocuk babası Şahin, "Ya ölümlü bir kazaya karıştın ya da ölüsün cevabını verdiler" diye konuştu.

"ÖNCE ŞAKA SANDIM"

Aydın Otobanı'ndaki denetimde önce polisin şaka yaptığını zannettiğini söyleyen Şahin, "Polis kontrol ettiği cihazın ekranını gösterince ikna oldum. Normal koşullarda ehliyetsiz araç kullandığım gerekçesiyle ceza kesilecekti ama memur durumun benden kaynaklı olmadığını anladığı için o anlık affetti. İzmir'e gelir gelmez sağ olduğumu kanıtlamak için çabalamaya başladım" dedi.

GÖREVLİLER DE ŞAŞIRDI

Önce Karşıyaka Trafik Şube'ye gittiğini belirten Şahin, "Oradaki görevliler de şoke oldu. Kendilerinin bir şey yapamayacağını, nüfus müdürlüğüne gitmem gerektiğini söylediler" dedi. Oradan Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Şahin, "Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü Tepecik Trafik Şube'ye, Trafik Şube tekrar Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü'ne gönderdi. En son Karşıyaka ve Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yazı gönderdik. Şimdi onun cevabını bekliyoruz. Umarım yaşadığım kanıtlanır" diye konuştu.

CEZA KORKUSUNDAN ARACINI KULLANAMIYOR

Geçen yıl kimlik değişikliği yaptığını ve fakat hiçbir sorunla karşılaşmadığını ifade eden Davut Şahin, "Kimliğimi hiç sorun olmadan değiştirdim. Eğer polis kontrolü olmasaydı, ehliyetimde ölü göründüğümü ben bile hiç öğrenemeyecektim. 1994 yılından beridir ehliyetim var ve bugüne kadar hiçbir kazaya karışmadım. Ama şu an ölü göründüğüm için ceza yeme ihtimalimden dolayı otomobilime binemiyorum. Tüm başvurularımı yaptım. Umarım sorun bir an önce çözülür" dedi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 16 dakika önce
    böyle çooook sayıda var ve daha neler neler var :))
  • Misafir 19 dakika önce
    ehliyetlerin alayı yanlıs, eşimin kimliginde de sisteme girince adamın biri var
  • Misafir 24 dakika önce
    düzeltmek neden zor geliyor, sorun çıkaracak ne var adam yaşıyor işte. Şu devlet işlerini anlamadım, artık anlamak ta istemiyorum...
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