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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
İzmir'de pompalı saldırı: 1 ölü
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İHA

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Avcı (46) ile Mehmet K. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücuduna saçmalar isabet eden Avcı kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Avcı'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçan Mehmet K., jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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