DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yapılan baskında, 92 bin maske ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aşık Veysel Mahallesi 5852/1 Sokak'ta bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.