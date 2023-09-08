İzmir'de "S Plaka" eylemi

İzmir'de bir grup esnaf, iptal edilen "S plaka" ihalesi nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürdü.

DHA'nın haberine göre, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan grup, hazırladıkları pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Grup adına basın açıklamasını, plaka sahiplerinden Barış Akarca (42) yaptı.

Mağdur olduklarını söyleyen Akarca, 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı S plaka ihalesinde şartları tamamlayarak plakayı alıp çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Akarca, "Danıştay, servis plakalarını meclis kararı alınmaksızın hatalı ihale yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Belediye, 'Danıştay iptal etti. Biz kararı uygularız, plakaları getirin ya da plakaları size ihale bedeli olarak 3 yıllık kiralık verelim' diyor. Bizi düşünmüyorlar, biz bu plakaları alırken evimizi, çocuklarımızın altınlarını satarak zor şartlarda satın aldık" diye konuştu.

Akarca, belediyenin kendilerine sunduğu kiralama teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.