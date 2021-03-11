Sahte parayla cep telefonu almak istediler: 6 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'taki bir AVM'de bulunan teknoloji mağazasına gelen 4 kişi, sahte dövizle cep telefonu almaya çalıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, sahte 14 bin 300 avro ile sahte bin 500 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin diğer zanlıların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine, ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede zanlıların eşkalleri tespit edildi. AA'nın haberine göre; AVM'nin otoparkında 33 CMD 43 plakalı bir araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler, aracın yanına giderek, kaçan 2 şüpheliyi ve araçta bulunan 2 kişiyi daha yakaladı.

Olayla ilgili Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.