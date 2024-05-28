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        Haberler Gündem İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan cip şarampole devrildi. Meydana gelen kazada cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.05.2024 - 01:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 01:58
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        Şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 22.45 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

        Y.A. (63) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        Diğer yandan AA'nın haberine göre, Bayındır-Tire otoyolunda T.T. (58) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde seyreden Sezer U. (36) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyonetin sürücüsü T.T. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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