İzmir'de seçimi kim kazandı

İzmir seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde İzmir ili oy oranları merak konusu oldu. İzmirli vatandaşlar İzmir'de hangi partinin kazandığını merak ediyor. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda.

İZMİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Nihat Zeybekçi gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Tunç Soyer gösterildi.

Resmi olamayan sonuçlara göre; CHP'den Mehmet Tunç Soyer %58,06 oy oranı, AK Parti'den Nihat Zeybekçi ise %38,49 oy oranı bulunuyor.

(2019 İzmir seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)

İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İzmir genelinde saat 17.45 itibariyle sandıkların yüzde 91.3'ü açıldı. Toplam sandık 10 bin 161, açılan sandık sayısı ise 9273.

İZMİR SEÇİM 2019

İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle seçim sonuçlarını izlediği ofisinde seçim mitinglerinde de sık sık kullandığı 'Çav bella' şarkısı eşliğinde zıplayarak dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik etti. Soyer annesi Güneş Soyer'e sarıldı ve onunla kol kola girerek dans etti. Tunç soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Soyer'in zafer dansı partililer tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.