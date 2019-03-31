İzmir'de seçimi kim kazandı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İzmir seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde İzmir ili oy oranları merak konusu oldu. İzmirli vatandaşlar İzmir'de hangi partinin kazandığını merak ediyor. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda.
İZMİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Nihat Zeybekçi gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Tunç Soyer gösterildi.
Resmi olamayan sonuçlara göre; CHP'den Mehmet Tunç Soyer %58,06 oy oranı, AK Parti'den Nihat Zeybekçi ise %38,49 oy oranı bulunuyor.
(2019 İzmir seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)
İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İzmir genelinde saat 17.45 itibariyle sandıkların yüzde 91.3'ü açıldı. Toplam sandık 10 bin 161, açılan sandık sayısı ise 9273.
İZMİR SEÇİM 2019
İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle seçim sonuçlarını izlediği ofisinde seçim mitinglerinde de sık sık kullandığı 'Çav bella' şarkısı eşliğinde zıplayarak dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik etti. Soyer annesi Güneş Soyer'e sarıldı ve onunla kol kola girerek dans etti. Tunç soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Soyer'in zafer dansı partililer tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.