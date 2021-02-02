İzmir'de sel ve su baskınları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

AA

Kent genelinde dün akşamdan bu yana görülen yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki Konak Altgeçidi'ni su bastı. Altgeçide solan su nedeniyle trafik akışı gerçekleştirilemiyor. Konak'tan altgeçidi kullanarak Balçova, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme tarafına gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

Konak'taki Kemer Altgeçidi de sular altında kaldı. Bu altgeçit de ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların altgeçide yönelmemesi için altgeçit önüne beton bariyer yerleştirdi.

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi Girne Kavşağı'nı da su bastı. Yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Anadolu Caddesi'nin Karşıyaka'dan Çiğli yönüne ilerleyen kısmında trafik akışı durdu. Bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar ve polisler araçların kurtarılması için gayret gösterdi.

Halkapınar'da Şehitler Caddesi'nde, ulaşımda sorun yaşandı. Araçlar burada da ilerlemekte güçlük yaşadı.

- İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesini de su bastı

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinin bir bölümünü, Meles Deresi'nin yükselmesi nedeniyle su bastı. İtfaiye ekiplerinin malzemeleri su içinde kaldı. Bazı çalışanlar büyük pompalarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye araçlarının görevde olması nedeniyle, park ettikleri alanı su basmasından etkilenmediği öğrenildi.

Ayrıca, Yenişehir Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerine su girdi.

Şiddetli yağmur dün geceden bu yana İzmir genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın sabaha kadar devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

- Türk Kızılaydan yardım

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, sel ve su baskınından mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.

Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, menderes, Güzelbahçe ilçelerinde selden etkilenen vatandaşlara ikram malzemeleri, gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.