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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Ödemiş ve Kiraz'da L.K. M.C ve Y.Ç'nin kurusıkı tabancaların namlularını açarak silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 180 tabanca fişeği ile çok sayıda silah aparatı ve namlu açmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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