İzmir'de silahla yaralanmış halde hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti

AA

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobille geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne silahla yaralanmış haldeki Atakan İldem'i (26) bırakıp kaçtı.

Boynundan vurulduğu tespit edilen İldem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İldem'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.