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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir Kemalpaşa'da tartıştığı husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
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AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.Ç. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. (32), Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ç. üzerindeki tabancayla ateş ederek, Ramazan D'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan D, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Ramazan D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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