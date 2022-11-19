İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde iki kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının kavgaya dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Karaca (43), M.D, Ş.D, S.D, H.K. ve O.K'nın yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altındaki yaralılardan Cafer Karaca ve M.D’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre; polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

AĞIR YARALI 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca'nın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği, ağır yaralanan M.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.