İzmir Torbalı'da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAYITLARA "ŞÜPHELİ ÖLÜM" DİYE GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.