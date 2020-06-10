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İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı

İzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü

İzmir
DHA

Koronavirüsle salgınıyla mücadele kapsamında uzmanlar, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen İzmir'de yine bildik görüntüler oluştu. Hafta içi olmasına rağmen 25 dereceyi aşan hava sıcaklığını fırsat bilen İzmirliler, akşamüstü saatlerinden itibaren Kordonboyu'na gelmeye başladı.

Saatler geçtikte kalabalık artarken, geçen günlerdeki görüntüler yine yaşandı. Çimlerde oturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, sahil kenarında da durum değişmedi. Balık tutmak için bölgeye akın eden İzmirliler, kural tanımaksızın oltalarını denize salladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan Kordonboyu'nda, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü.

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