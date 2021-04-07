İzmir'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı

İnönü Caddesi'nde Eren D. (22) yönetimindeki 35 THS 35 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 AEH 404 plakalı cipe çarptıktan sonra takla attı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki cip önünde park halinde bulunan 35 JL 738 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar kullanıma açıldı.
YORUMLAR