Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İzmir'de taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eşiyle tartıştığı ve bu nedenle kaçmaya çalıştığı iddia edilen kadın, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Yalı Bulvarı'nda Fatma Betül A. ve ismi öğrenilemeyen eşi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda kaçmaya çalıştığı iddia edilen kadına, Mustafa İ'nin kullandığı taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Betül A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kadının eşini ve sürücüyü gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU | 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır, kaç lira emekli maaşı alırım? Emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
GÜNDEM Emekli maaşı hesaplama tablosu
EYT MAAŞ HESAPLAMA 2023: 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur EYT ile şimdi emekli olsam ne kadar, kaç lira emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım?
GÜNDEM EYT maaş hesaplama tablosu
Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, onaylandı mı? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro Meclis'te!
EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi gün hesaba yatar, bu ay ödenecek mi?
GÜNDEM EYT emeklileri ilk maaş ödeme tarihi!
Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
GÜNDEM Demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
GÜNDEM Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuştu
GÜNDEM Atıklardan 62,2 milyar lirayı ekonomiye kazandırıldı
İstiklal Marşı'nın Özellikleri: İstiklal Marşı Kaç Kıta, Beyit, Kelime ve Heceden Oluşuyor?
GÜNDEM İstiklal Marşı'nın özellikleri
İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı? İstiklal Marşı Hangi Yılda ve Nerede Yazıldı?
GÜNDEM İstiklal Marşı ne zaman yazıldı?
Çin Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Çin Alfabesi Toplam Kaç Harf?
GÜNDEM Çin Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.